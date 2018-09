Artistkollegorna i chock efter Millers död

Den amerikanska rapparen Mac Miller är död, rapporterar TMZ.

Rapparen som släppte sitt femte album, "Swimming", så sent som den 3 augusti ska enligt nöjessajtens poliskällor ha hittats i sitt hem i San Fernando Valley i Kalifornien i USA. Dödsfallet har dock inte bekräftats officiellt.

Miller, som egentligen hette Malcolm James McCormick, föddes i Pittsburgh, Pennsylvania. Han debuterade med albumet "Blue slide park" 2011 och 2016 kom succéskivan "The divine feminine". Samma år blev han och artisten Ariana Grande ett par, men i våras gick de skilda vägar. Med start i slutet av oktober skulle Miller ge sig på USA-turné med sitt nya album.

Miller medverkade också i MTV-realityserien "Mac Miller and the Most Dope Family" som sändes 2013-2014.

"Vila i frid"

"Jag ber för Macs familj och för att han får vila i frid", skriver artistkollegan Wiz Khalifa på Twitter.

Även sångaren Charlie Puth uttrycker sin sorg via Twitter:

"Jag kan inte fortsätta förlora vänner så här ... Jag önskar att jag hade tillbringat mer tid med dig de senaste veckorna. Jag är så ledsen, vila i frid. Du skrev soundtracket till mina år i college och jag är så glad att jag fick lära känna dig."

"Du var en så otroligt fantastisk person. Du förändrade så många liv. Hade så mycket kärlek i ditt hjärta. Du inspirerade mig genom high school och jag skulle inte vara här i dag om det inte vore för dig. Aldrig har det funnits en snällare eller ärligare eller vackrare person", skriver Post Malone.

"En av de snällaste"

Även Chance the Rapper sörjer Miller och berättar hur stor inverkan han har haft på hans egen karriär:

"Jag vet inte vad jag ska säga, Mac Miller tog med mig på min andra turné någonsin. Men förutom att hjälpa mig att starta min karriär var han en av de snällaste killarna jag någonsin har känt. Fantastisk man. Jag älskade verkligen honom. Jag är totalt förkrossad".

Även Jaden Smith, Solange, Diplo, Shawn Mendes och Missy Elliot finns bland stjärnorna som hedrar Miller på Twitter.

Mac Miller blev 26 år och dödsorsaken tros vara en överdos.