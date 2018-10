Rapparen YG till Sverige

Comptonrapparen YG gör ett Sverigebesök. Den 4 december möter han publiken på Nobelberget i Stockholm.

YG, som egentligen heter Keenon Daequan Ray Jackson, debuterade 2009 med låten "Toot it and boot it" tillsammans med Ty Dolla Sign. Senaste plattan "Stay dangerous" gick rakt in på Billboardlistans femteplats tidigare i år.

Biljetterna till konserten släpps den 12 oktober klockan 10:00.