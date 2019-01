R&b-stjärnan James Ingram är död

Den amerikanske artisten James Ingram har avlidit, 66 år gammal, rapporterar flera amerikanska medier.

Ingram var en av de största stjärnorna inom r&b och soul på 1980 och 90-talet och har vunnit två Grammypriser och nominerats till samma pris 14 gånger. Han slog igenom 1982 med Patti Austin-duetten â??Baby come to me" och toppade musiklistorna med låtar som â??I donâ??t have the heart" och â??Yah mo b there".

"Jag har förlorat min käraste vän och kreativa partner James Ingram till himlakören", skriver vännen och skådespelaren Debbie Allen på Twitter.

Under sina glansdagar lyckades Ingram även imponera på filmbranschen och Oscarsnominerades två gånger för bästa sång, med låtarna "The day i fall in love" i filmen "Beethovens 2nd" 1994 och "Look what love has done" i filmen "Junior" från 1995.