Rebecca Ferguson är gravid

Rebecca Ferguson väntar sitt andra barn. Den svenska Hollywoodstjärnan är gravid i sjätte månaden och spelar just nu in den nya "Mission: Impossible"-filmen. - Jag har poserat med ett semiautomatiskt vapen under inspelningen i dag, med min mage, och skjutit skurkar. Men, ja jag är gravid i sjätte månaden.(TT)