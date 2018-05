Riksteatern fångar upp flyktingvågen

Han har själv skrivit texten tillsammans med kollegan Ninna Tersman. En stor del av materialet har de samlat in under resor runt om i landet. Eivor och Abdu är påhittade utifrån historier som de hört, men ändå tänkta att samla upp det som händer just nu.

– Det här är berättelser som skrivs på väldigt många platser, i synnerhet på mindre orter. Det är ju i de mindre samhällena som vi har förmåga att integrera oss i varandra på helt andra sätt än i de stora städerna där segregationen är inbyggd i stadsplanen, säger Joakim Rindå.

Cykelkurs

Det är i samhällen som Nora som ideella krafter samlas på en parkeringsplats en gång i veckan för att lära flyktingkvinnor att cykla. Ändå är Eivor (som spelas av Gunilla Larsson) inledningsvis ingen av de här många engagerade som Joakim Rindå har träffat. Eivor tror på politiken, inte på att bre smörgåsar åt ensamkommande flyktingar. Men när hon halkar med matkassen och får hjälp av den ensamme Abdu (Robert Hannouch) ramlar hon in i hans liv, och han i hennes.

– Nu upptäcker hon också det som politiken inte förmår att göra.

Joakim Rindå vill med pjäsen lyfta det som han inte tycker ryms i nyhetsrapporteringen och debatten som fokuserar på problem och påfrestningar.

– Det är det som händer mellan Eivor och Abdu som inte ges utrymme, allt det där som vi har all förmåga inte bara att klara av utan också att växa utifrån. Vi får viktiga relationer med andra människor och nya perspektiv till oss själva.

Dennis Lyxzén

Riksteaterns höstrepertoar rymmer även en turné med Nina Persson, Kristin Amparo, Dennis Lyxzén med flera i "Medborgarbandet" från Malmö stadsteater. För Riksteatern gör de en version av den hyllade politiska kabarén som spelats i vår i Malmö.

Dessutom sätter teaterchefen Måns Lagerlöf upp "Några av oss", en sann berättelse om några pojkar i Theresienstadt som gör en tidning om livet i koncentrationslägret.