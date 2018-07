Robin Williams ägodelar till salu

Från Harry Potter-rekvisita till graffiti av Banksy - i höst utauktioneras föremål som nu ägs av skådespelaren Robin Williams och hans före detta fru Marsha Garces Williams.

Auktionen på Sothebys hålls den 4 oktober, men redan den 29 september visas verken under titeln "Creating a stage" för allmänheten på auktionshuset i New York. Bland föremålen som går under klubban finns personliga föremål som cyklar, möbler och armbandsur, men även modern konst och statyer - samt Hollywoodföremål som Robin Williams Hollywood Walk of Fame Award.

Auktionen återspeglar parets passion för samlande och innehåller även filmrekvisita som rocken Daniel Radcliffe bar när han spelade Harry Potter i den första filmen om trollkarlen. Enligt Sothebys kommer en del av inkomsterna att gå till välgörenhetsändamål som paret stöttade.

Robin Williams och filmproducenten Marsha Garces Williams skiljde sig 2010. I augusti 2014 begick skådespelaren självmord.