Robyn klar för klubbspelningar i Sverige

Åtta år efter det kritikerhyllade albumet "Body talk" kom uppföljaren "Honey". Sedan det efterlängtade släppet i oktober har Robyn hållit en hemlig konsert i Stockholm och meddelat att hon ska spela på arenan Madison Square Garden i New York i mars nästa år.

Men innan den svenska popikonen styr kosan över Atlanten gör hon två klubbspelningar i Sverige i februari, en på Malmö Live Konserthus och en på Gothenburg Film Studios. Och enligt ett pressmeddelande från skivbolaget Woah Dad är ytterligare spelningar att vänta.

Den nya plattan "Honey" har toppat svenska musiklistor och hyllats både på hemmaplan och internationellt. Brittiska The Guardian gav skivan högsta betyg i sin recension och skrev att "Robyn visar sina imitatörer hur det ska gå till". I amerikanska Rolling Stone konstaterar recensenten att få andra artister har Robyns förmåga att klä intima och melankoliska låtar i modern house och disco.

Sedan debuten 1995 har Robyn släppt fem studioalbum och har otaliga listplaceringar bakom sig. Hitlåtar som "Dancing on my own", "Hang with me" och "Call your girlfriend" har uppmärksammats världen över och vunnit Grammis-statyetter och P3 Guld-priser.

Spelningarna i Malmö och Göteborg äger rum 8 respektive 9 februari. Biljetterna släpps på sajterna malmolive.se och eventim.se fredagen den 16 november.