"Roma" ett steg närmare Oscarvinst

Den mexikanske filmskaparen Alfonso Cuaron håvade in det främsta priset bästa regissör när regissörsorganisationen Directors Guild of America (DGA) delade ut sina priser på en gala i Los Angeles i natt. Cuaron utsågs till bäste regissör och därmed cementerar hans film "Romas" platsen som favorit på den kommande Oscarsgalan om tre veckor.

Cuarons semibiografiska film har tio Oscarsnomineringar, bland annat i de tunga kategorierna bästa regissör och bästa film.

DGA-galan är en av de främsta fingervisarna när det gäller vilka som ska prisas på Oscars - sedan DGA började delas ut 1948 har samtliga vinnare förutom sju stycken gått vidare till att vinna Oscars, och ofta även utsetts till bästa film.

I fjol gick DGA-priset till Cuarons landsman Guillermo del Toro för "The shape of water" som samma år även vann, just det, Oscars för bästa film och regi.