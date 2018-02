Så blir duellerna i Andra chansen

Årets finalstartfält består hittills av bidragen John Lundvik, Benjamin Ingrosso, Samir & Viktor, Liamoo, Martin Almgren, Jessica Andersson, Rolandz och Mariette. Vilka övriga tävlande som får följa med till finalen på Friends arena den 10 mars avgörs nästa vecka då Andra chansen går av stapeln i Kristianstad.

Felix Sandman och hans "Every single day", ett känslosamt bidrag i långsamt tempo om hjärta och smärta, ställs d mot Mimi Werners "Songburning".

– Jag fick just reda på det där. Jag vet inte än, jag måste lägga lite tid på det där, säger Sandman till TT strax efter rösträkningen i deltävlingen i Örnsköldsvik.

Han har inte så bra koll på Werner, men planerar att plugga på om sin motståndare.

– Jag måste do my research, know my enemy, säger han.

Det är inte första gången som Sandman får gå upp i Andra chansen-ringen. Förra året tävlade han med pojkbandet FO&O som också gick från deltävling till Andra chansen. Där ställdes deras "Gotta thing about you" mot Devetdus "Roadtrip" - och det var Sandman och gänget som fick avancera vidare till finalen.

Olivia Eliasson som också gick vidare till Andra chansen efter den fjärde deltävlingen får möta den tidigare "Idol"-deltagaren Renaida - och det blir ingen lätt match, tror hon.

– Det känns tufft. Skitcool tjej, jättebra låt, så det känns tufft. Två coola tjejer som ska mötas, säger Eliasson till TT.

Andra chansen avgörs i Kristianstad den 3 mars och finalen arrangeras i Friends arena i Stockholm den 10 mars.