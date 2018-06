Så var hatstormen mot Durmaz

Frilansjournalisten och författaren Jack Werner har tidigare skrivit om hatstormar och bland annat arbetat med källkritik på Metros viralgranskaren. I ett blogginlägg skriver han om de första 3 000 kommentarerna som kom in på Jimmy Durmaz Instagramkonto efter matchen mot Tyskland.

Inte sett hot

Genomgången av kommentarerna gjordes på måndagen, ett par dagar efter matchen och dessutom efter att Svenska fotbollförbundet sagt att de ska polisanmäla hoten och hatet.

Jack Werner bedömer därför att omkring 800 kommentarer tagits bort. Han har också bara tittat på Instagram, inte i meddelanden och mejl. I sin genomgång har han inte sett några hot. Antalet inlägg som Werner bedömer som rasistiska är ett drygt 30-tal.

– Min genomgång är inte heltäckande. Det finns mer än det jag hittat, men med de brasklapparna kan jag säga att det är en faktisk genomgång av det underlag som finns där i dag, säger Jack Werner till TT.

"Jävla pack"

Inom två-tre minuter efter att Durmaz orsakat frisparken mot Tyskland väller kommentarer in som exempelvis "Sluta med fotboll" och "Din fucking pajas" och "jävla pack".

Och snart kommer också fler kommentarer som anspelar på Durmaz ursprung och utseende, till exempel "Raka av det där jävla äckliga IS-skägget!", att Durmaz är en "inkvoterad jävla skäggig sopa" och att han "borde ta av tröjan, du är inte svensk".

– Under den första timmen kommer de flesta arga kommentarer in, sedan är det som att människor reagerar på hatet och känner att de måste rycka in och byta ut stämningen, säger Jack Werner.

Därefter fylls kommentarsfältet av mestadels kärlek och positiva meddelanden igen. Många fick reda på hatet genom att det inofficiella Twitterkontot "Woridcupupdates" twittrat om att Durmaz fått nästan 3 000 kommentarer.

Vanliga ungdomar

Den absoluta majoriteten av de som skrivit är helt vanliga ungdomar, bortsett från någon enstaka person över 25 år, säger Werner.

– Av de där 3 000 är det påfallande många hatiska, upprörda och arga kommentarer. De förefaller vara autentiska. Det är riktiga personer som skrivit inläggen och vad jag kan bedöma är det inget som tyder på att det är fejkade konton eller att det är någon sorts kampanj som ligger bakom.

Han nämner hatstormen mot Åhléns 2016 när en luciareklam lades ut på Facebook. De upprörda skribenterna vände sig emot att barnet inte var vitt, och att det inte gick att avgöra om det är en flicka eller en pojke. Då visade det sig att hatet till stor del var organiserat av en sluten Facebook-grupp för högerextremister.

– Det verkar inte ha hänt här, och det är en ganska viktig slutsats, för det har pratats här och var om påverkansoperationer. Jag tycker att det jag kunnat se här tillbakavisar det. Det är helt vanliga ungdomar som har kommenterat.