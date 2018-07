Sarah Klang drömmer om Ullevi

2018 är Sarah Klangs år. I februari släpptes debutplattan - och i sommar ger sig sångerskan ut på vägarna för att leverera så svettiga spelningar som möjligt. Debutplattan "Love in the Milky way" landade tidigare i år, och sedan dess har 25-åriga artisten Sarah Klang snärjt svenska folket runt lillfingret.(TT)