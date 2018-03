Shawn Mendes släpper nytt

"In my blood". det är titeln på Shawn Mendes nya singel som släpps i dag. Låten är skriven tillsammans Eddy Geiger, Scott Harris och Geoff Warburton, samma personer som låg bakom Medes världshit "There's nothing holding me back" och "Treat you better".

Den nya låten finns med på Mendes kommande album som släpps senare i år, enligt ett pressmeddelande från skivbolaget.

Kanadensiske Mendes slog igenom 2015 med debutalbumet "Handwritten".