Sheerans turné världens mest lönsamma

Den brittiske sångaren Ed Sheerans världsturné "Divide" har dragit in mer pengar än vad någon annan turné hittills gjort under bara ett års tid, skriver bland andra The independent.

Turnén, som under 2018 korsat fyra kontinenter med 94 konserter, drog in 378 miljoner euro, motsvarande nästan fyra miljarder svenska kronor. Sheeran slår därmed bandet U2:s tidigare rekord, som i fjol skramlade ihop nästan tre miljarder kronor med "The Joshua tree tour".

Tvåa på listan över mest lönsamma turné 2018 hittar vi Taylor Swifts "Reputation tour". Beyonce och Jay-Z:s "On the run tour" kniper tredjeplatsen.

För bara någon vecka sedan fick Sheeran även det glädjande beskedet att hans megahit "Shape of you" är den mest spelade på Spotify hittills. Låtens musikvideo har dessutom 3,9 miljarder visningar på Youtube.