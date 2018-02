Shitkid byter skivomslag - och tröja

Shitkid drar tillbaka skivomslaget till sitt nya album This is it. Det ogillades av Kriminalvården, som har kontaktat hennes skivbolag, säger artisten till Gaffa. På originalomslaget poserade Shitkid, eller Åsa Söderqvist som hon egentligen heter, med en basgitarr iförd en tröja från Kriminalvården.(TT)