Sinatra-auktion drog in 83 miljoner kronor

Det blev en minst sagt lönsam affär när paret Frank och Barbara Sinatras tidigare ägodelar auktionerades ut av Sotheby's i New York under helgen. Gästerna ropade in föremål till en total kostnad av 9,2 miljoner dollar, motsvarande nästan 83 miljoner kronor, rapporterar bland annat Las Vegas Review Journal.

Bland de många objekten som gick under klubban märks till exempel parets förlovningsring, en gedigen konstsamling och en judisk kalott.

En del av vinsten från auktionen är tänkt att gå till Barbara Sinatra Children's Center i Kalifornien, som hjälper barn som har utsatts för övergrepp.

Barbara var Frank Sinatras fjärde och sista fru. Paret var gift från 1976 fram till sångarens död 1998. Barbara Sinatra gick bort förra året.