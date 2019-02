Skarsgårdfilm prisas på Berlinfestivalen

Det blev ingen guldbjörn för Stellan Skarsgård och "Ut och stjäla hästar". I stället var det den fransk-israeliska filmen "Synonymes" av regissören Nadav Lapid som belönades med Berlinalens mest prestigefyllda pris.

"Synonymes" handlar om den unga Yoav som lämnar Israel för Paris med inställningen att så snabbt som möjligt bli fransk. Filmen bygger på regissörens egna erfarenheter av utmaningar med att rota sig på en helt ny plats.

Tackade mamma

– Jag tänker på min viktigaste konstnärliga partner som också är min mamma. Vi arbetade med den här filmen tillsammans och hon dog under klippningen. Vi klippte filmen från flera sjukhussängar, det är vad hon gjorde sina sista dagar i livet och jag tillägnar den här filmen till henne, sade en tagen Nadav Lapid i sitt tacktal.

Men gänget bakom "Ut och stjäla hästar" gick inte hem lottlösa. Den Juliette Binoche-ledda juryn belönade filmfotografen Rasmus Videbæk med en silverbjörn för enastående konstnärligt bidrag.

Filmen har regisserats av Hans Petter Moland och Stellan Skarsgård syns i huvudrollen som Trond, en man som flyttar ut på landet för att leva nära naturen, vilket rör upp minnen från uppväxten i Norge under slutet av kriget.

Tävlat förr

Moland och Skarsgård har tävlat i Berlin med gemensamma projekt flera gånger, senast 2014 med "En iskall jävel".

Bland galans övriga vinnare finns kinesiska "So long, my son" vars huvudrollsinnehavare Yong Mei och Wang Jingchun lyckades ta hem pris för bästa kvinnliga respektive manliga huvudroll. Juryns stora pris fick den franska filmen "By the grace of God" av Francois Ozon.