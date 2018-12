Spike Lee hyllas för livsgärning

Den amerikanske regissören Spike Lee, mest känd för att skapa politiskt kontroversiella filmer som "Malcolm X" och "BlacKKKlansman", får Palm Springs internationella filmfestivals pris för sin livsgärning inom filmen, enligt Variety.

Han får ta emot priset vid festivalens gala i början av nästa månad.

– Spike Lee har varit en enastående krigare för lika rättigheter, samtidigt som han under sin 30 år långa karriär skapat en ikonisk samling film och tv-produktioner, säger festivalens ordförande Harold Matzner enligt tidningen.

– Måla inte in mig i ett hörn genom att säga "Spike gör bara arga filmer". Jag har under åren gjort annat än "Do the right thing" och "Malcolm X", sade regissören i september i år i en intervju med TT inför premiären av BlacKKKlansman.