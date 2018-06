Sport- och dramafest i sommartablån

Solen skiner, myggorna surrar och läsplattan är med i strandväskan - sommarregnet smattrar mot fönstren och tv:n står på. Det är nu länge sedan sommartablån var en elefantkyrkogård för andra världskrigsdokumentärer och trädgårdsprogram.

SVT fortsätter att glänta på dörren till det stora Ingmar Bergman-arkivet och visar under sommarens alla fredagar filmer som "Sommaren med Monika", "Gycklarnas afton", "Smultronstället", "Sommarnattens leende" och "Jungfrukällan". Dessutom uppmärksammas regissörens 100-årsdag den 14 juli med en sändning från hans tidigare hem på Fårö.

Fotbolls-VM lockar

Sommaren är också en tid då människor samlas i grupp och sjunger, gärna under ledning av en programledare som välkomnar gästartister till scenen. Så har det länge varit och så kommer det att förbli, åtminstone i sommarens upplagor av "Lotta på Liseberg" och "Allsång på Skansen", som drar i gång 25 respektive 26 juni.

Fotbolls-VM fortsätter att bjuda på spänning fram till den 15 juli. För Sveriges del väntar matcher i gruppspelet den 23 juni (mot Tyskland) och den 27 juni (mot Mexiko).

Mer sport blir det bland annat i Diamond League-tävlingarna i friidrott, EM-veckan i friidrott, tennisturneringen i Wimbledon och cykelklassikern Tour de France.

Dramatätt hos strömingstjänsterna

Hos strömningstjänster som Netflix, HBO Nordic och Viaplay finns det omtalade och efterlängtade premiärer i sommar.

I dramaserien "Sharp objects", som bygger på Gillian Flynns ("Gone girl") roman "Vassa föremål", spelar Amy Adams ("American hustle") Camille Preaker, en reporter som konfronteras med sitt brokiga förflutna när hon reser till staden hon växte upp i för att rapportera om morden på två unga flickor. Jean-Marc Vallée ("Big little lies") står för regin och premiären är satt till den 9 juli.

I Netflix dramaserie "Orange is the new black" tar säsong sex vid efter det dramatiska fängelseupploppet i fjolårets säsong. Premiär 27 juli.

Viaplays nya dramaserie "Rig 45", en mordrysare som utspelas på en oljeplattform, hade premiär tidigare i somras. Den följs av bland annat den tredje säsongen av "Preacher", med Dominic Cooper i huvudrollen som den hämndlystne prästen Jesse Custer som har begåvats med övernaturliga krafter. Premiär blir det den 25 juni.