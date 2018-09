"Star wars"-bossen fortsätter tre år till

Lucasfilms högsta chef Kathleen Kennedy har förlängt sitt kontrakt och ska leda bolaget åtminstone fram till och med 2021, skriver Variety.

Kennedy tillträdde jobbet i samma veva som Disney köpte Lucasfilm från George Lucas 2012, och hon har varit ansvarig för de senaste årens återlansering av "Star wars".

På senare tid har "Star wars"-febern avtagit en smula. "Solo: A Star wars story" med premiär i våras drog in pengar under förväntan. "The last jedi" från ifjol var en framgång både bland kritiker och i antal biobesökare, men har samtidigt sågats av många fans.

Förra veckan meddelade Disney att man drar ner på utgivningstakten och medger att en film om året var i mesta laget.

Samtidigt har just Kathleen Kennedy blivit måltavla för attacker från nättroll och några av de mest hårdnackade "Star wars"-fansen när de ventilerat sitt missnöje med de senaste filmerna.