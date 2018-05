"Star wars"-dagen firas över hela världen

"May the force be with you" är ett av filmhistoriens mest bevingade citat. Som en blinkning till det firades den traditionsenliga, inofficiella "Star wars"-dagen under fredagen, eftersom engelskans "may the fourth" (fjärde maj) är en ordlek med frasen.

Runtom i världen har vurmarna samlats för att hylla George Lucas universum. Bland annat uppmärksammades händelsen i Taiwans presidentbyggnad, där utklädda fans skanderade "may the force be with you", tillsammans med vicepresidenten Chen Chien-jen.

Irländska Kerry har dock gått steget längre genom att arrangera den första "May the fourth"-festivalen, som bland annat ordnar filmvisning i anslutning till några av "Star wars" inspelningsplatser.

På svenskt håll passade SF på att släppa biljetterna till den fristående berättelsen "Solo: A star wars story". Filmen går upp på vita duken den 23 maj.