Vinstchans för Skarsgård i Berlin

Ännu en gång blir det Stellan Skarsgård som representerar Skandinavien i tävlingen på filmfestivalen i Berlin.

Han spelar en av huvudrollerna i norske regissören Hans Petter Molands "Ut och stjäla hästar", baserad på Per Pettersons bästsäljare. Filmen handlar om en änkling, som flyttar ut på landet, där han börjar minnas tillbaka.

Moland och Skarsgård samarbete började 1995 med filmen "Zero Kalvin" och de har tävlat i Berlin förr, senast med thrillern "Kraftidioten". Redan 1982 vann Skarsgård festivalens skådespelarpris för sin roll i Hasse Alfredsons "Den enfaldige mördaren".

"Ut och stjäla hästar" är ett av nytillskotten till de redan tidigare annonserade filmer som ska delta i Berlinalen. Bland de andra nytillskotten märks Agnieszka Hollands "Mr Jones" med James Norton och Vanessa Kirby, "Agenten" med Diane Kruger och Martin Freeman och "The boy who harnessed the wind" av och med Chiwetel Ejiofor.

Filmfestivalen i Berlin pågår mellan den 7 och 17 februari.