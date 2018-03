Den franska skådespelaren Stéphane Audran är död, enligt franska medier, rapporterar Dagens Nyheter.

Audran spelade bland annat i huvudrollen i den danska "Babettes gästabud" (1987) som belönades med en Oscar i kategorin för bästa icke-engelskspråkiga film. Hon vann en BAFTA för sin roll i "Borgarklassens diskreta charm", som även den prisades med en Oscar i samma kategori.

Hon gjorde sammanlagt 24 filmer tillsammans med sin dåvarande make Claude Chabrol, bland annat "Slaktaren" (1970) och "Blod och skam" (1984).

Senare i år väntas Orson Welles film "The other side of the wind" där Audran medverkar, ha premiär. Arbetet med filmen inleddes 1970 och färdigställs nu av Netflix.

Audran hette egentligen Colette Suzanne Dacheville och blev 85 år.