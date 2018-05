"Stjärnornas stjärna"-finalen: Ola favorit

Deltagarna har tampats med olika musikstilar och sångsätt under hela våren och nu är de bara två kvar. Efter att LaGaylia Frazier tvingades lämna "Stjärnornas stjärna" i förra veckans semifinal ställs Ola Salo, känd som frontman i The Ark, mot Arvingarna-sångaren Casper Janebrink.

Dagarna efter semifinalen har dock präglats av något mycket allvarligare. I måndags kom beskedet att sångpedagogen och artisten Zannah Hultén gått bort - tidigare i vår medverkade hon som expert i "Stjärnornas stjärna".

Janebrink och Salo beskriver det som "oerhört sorgligt" och en "stor chock".

– Hon var min sångpedagog i flera år. Det var fint att vi fick göra den här grejen tillsammans, vi hade inte träffats på länge så det var fint att få de här sista mötena, säger Ola Salo.

"Inte lutat mig tillbaka"

När det kommer till själva avgörandet pekar Casper Janebrink ut Ola Salo som den stora favoriten.

– Jag har haft Ola som favorit men hade aldrig trott att jag skulle stå i final med honom. Så visst, jag har det tuffaste motståndet kvar, säger han.

Ola Salo har också känt av favoritskapet under säsongen.

– Men ett favoritskap på förhand kan lätt bli en belastning, i den här typen av tävlingarna så vill du oftast se någon form av resa, en utvecklingsberättelse, säger han och fortsätter:

– Jag tror att jag har hållit mig kvar för att jag inte har lutat mig tillbaka i något slags favoritskap. I stället har jag utmanat mig själv väldigt mycket i varje avsnitt.

"Spännande upplägg"

I finalen ska de sjunga tre låtar var - en som de har valt själva, en som experterna har valt och så sin motståndares genombrottslåt.

– Det är ett spännande upplägg, att man får låna ut sitt vassaste vapen till motståndaren. Det är som en 1800-talsduell där man skulle byta revolvrar, säger Ola Salo.

Han ska sjunga Arvingarnas "Eloise" samtidigt som Casper Janebrink får ta sig an The Arks "It takes a fool to remain sane".

– Det blir den absolut största utmaningen. Jag tycker att låten är ganska svår och det är så mycket text som ska sitta, säger Casper Janebrink.

Ola Salo beskriver "Eloise" som sin "favorit-Mellolåt genom tiderna". Han påpekar dock att den inte är så lättsjungen som man kanske kan tro.

– Den är ett typiskt exempel på Lasse Holms väldigt sinnrika låtskrivande och hans förmåga att få ganska avancerade melodier att te sig naturliga och lättsjungna. Men ska man sjunga den helt rätt är det ganska svårt med en massa halvtonsuppgångar och sådant, så det kommer att krävas en del träning för att få kläm på den, säger Ola Salo.

"Stjärnornas stjärna"-finalen sänds i TV4 på lördag klockan 20.