Stones-låtar blir åtta minuter balett

En balettföreställning baserad på Rolling Stones klassiska låtar - och Mick Jaggers klassiska rörelser - har haft premiär på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg. Föreställningen är bara åtta minuter lång och har fått namnet "Porte rouge", som betyder röd dörr. Den hade premiär inför publik på tisdagskvällen.

Det är Mick Jaggers flickvän Melanie Hamrick, en amerikansk balettdansare, som ligger bakom koreografin och idén. Baletten är inspirerad av Mick Jaggers rörelsemönster på scenen och dansarna rör sig till låtar som "Paint it black" och "Sympathy for the devil".

– Jag försöker införliva känslan av kärlek till dansen och den njutning han har på scenen. Han har ett väldigt unikt sätt att röra sig, ett fritt sätt som jag försökt fånga essensen av, säger Hamrick.

Mick Jagger har själv hjälpt sin partner att välja ut vilka låtar som ingår i föreställningen.