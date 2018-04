Stora elektroniska namn till Åre Sessions

Dungen är en återkommande scen för elektronisk dansmusik på festivalen Way Out West i Göteborg. I år dyker konceptet upp även på systerfestivalen Åre Sessions i Åre, meddelar arrangören Luger.

Klara för den jämtländska upplagan av dansscenen är än så länge Studio Barnhus, Skatebård. Your Planet is Next, Sthlm Murder Girls och DJ Clea.

Andra som också spelar på festivalen är Icona Pop, Oskar Linnros, Säkert, Tove Styrke, Turbonegro, Mwuana och Rebecca & Fiona.

Åre Sessions äger rum den 27â??28 april.