Svenskens sci-fi-konst blir tv-serie i USA

Svenske konstnären Simon Stålenhags konstbok "Ur varselklotet" ska bli till en amerikansk serie för tv-tjänsten Amazon, rapporterar SVT:s Kulturnyheterna.

Boken är från 2014 och har fått stor uppmärksamhet för Stålenhags retrofuturistiska målningar, där han låter robotar och andra mystiska maskiner ta plats i hemtama svenska 80-talsmiljöer.

Serien får bokens engelska titel "Tales from the loop" och den produceras av det svenska filmblaget Indio. Inspelningarna väntas dra igång i Kanada nästa år.

Första avsnittet ska regisseras av Mark Romanek ("Never let me go", "One hour photo") och för manus står Nathaniel Halpern, som tidigare arbetat med "Legion" och "The killing".

– Jag sade i början att de måste hitta någon som kan göra berättelsen till sin och inte bara översätta min. Nathaniel är jämngammal med mig och har lite motsvarande bakgrund som jag, fast i USA, säger Simon Stålenhag till Kulturnyheterna.

Sedan i vintras står det klart att även Stålenhags bok "Passagen" håller på att bli Hollywood-film av "Det"-regissören Andy Muschietti.