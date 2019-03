Svensktoppen: John Lundvik tvåa

John Lundvik tog storseger i Melodifestivalen - men på Svensktoppens lista får han nöja sig med en andraplats efter Anna Bergendahl. Ytterligare tre finalbidrag utmanar den här veckan. 1. (1) Anna Bergendahl: "Ashes to ashes" 2. (Ny) John Lundvik: "Too late for love" 3.(TT)