Svensktoppen: Oförändrat på pallplatserna

Veckans lista bjuder inte på några överraskningar. Topptrion är oförändrad, medan Uno Svenningsson klättrar till plats sex. Utmanar gör Peter Jöback, Sara Zacharias och Eagle-Eye Cherry. 1. (1) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you" 2. (2) First Aid Kit: "Fireworks" 3.(TT)