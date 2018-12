Take That ställer in världsturné

Den brittiska popgruppen Take That ställer in sin planerade världsturné efter att en familjemedlem till Gary Barlow blivit allvarligt sjuk, rapporterar Sky News. Trion hade planerat en stor turné med start i april i bland annat Australien och Sydamerika för att fira sitt 30-årsjubileum nästa år. Men i stället ska gruppen stanna i Europa så Barlow kan vara nära hemmet. Beskedet kommer efter att tidigare medlemmen Robbie Williams meddelat att han planerar slå följe med forna bandkamraterna Barlow, Mark Owen och Howard Donald på turnén, enligt Sky.