Tallest Man gör fem Sverigekonserter i vår

Efter att hans två ynka spelningar i år snabbt blev utsålda återvänder New York-baserade dalasonen Tallest Man On Earth för fem spelningar i Sverige. I mars nästa år kommer Kristian Mattson, som han egentligen heter, till Malmö, Uppsala, Umeå, Örebro och Linköping.

I en intervju med TT nyligen beskrev han livespelningarna som centrala i hans artistkarriär.

– Man kan tycka att jag spelar en roll på scenen eftersom att jag är så annorlunda där jämfört med i vanliga fall, men där känner jag mig som den jag vill vara, sade han då.

Videoprojektet "When the bird sees the solid ground" resulterade i fem sorgsna kärlekslåtar som hamnade på en ep. Han har tidigare släppt albumen "Shallow grave" (2008), "The wild hunt" (2010), "There's no leaving now" (2012) och "Dark bird is home" (2015).

Biljetter till Sverigespelningarna släpps 26 oktober.