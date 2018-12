"Tänd ett ljus" spelades mest

"Tänd ett ljus, och låååt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu, men det blir ljuuusare igen". Den som inte har texten från Triads singel "Tänd ett ljus" på hjärnan någon gång varje jul torde vara i minoritet, eftersom är den mest spelade jullåten varje år.

Musikrättighetsorganisationen Stim har nu sammanställt statistik över de mest spelade svenska jullåtarna i december 2017, och "Tänd ett ljus" behåller förstaplatsen från de senaste åren. Tvåa på listan är Adolphson & Falks "Mer jul" och på tredje plats hamnar Edvard Evers och Gustaf Nordqvists "Jul, jul, strålande jul".

Högst upp på listan över de mest spelade internationella jullåtarna ligger Mariah Careys "All I want for christmas is you". Popdivan spelade nyligen i Sverige och sade då så här till TT om sin 24 år gamla jullåt:

– Jag vet inte varför den blivit så stor men det gör mig väldigt glad, speciellt eftersom det är den första julsången jag skrev. Jag blir väldigt stolt när personer kommer fram och berättar att den har blivit en del av deras jultradition.