The Clash-frontfigur släpper musik - postumt

Hösten ser ljus ut för Joe Strummer-fans. Den 28 september släpps nämligen en samlingsbox med sällsynt och outgivet material av den före detta The Clash-frontmannen, rapporterar Rolling Stone.

Samlingen har titeln "Joe Strummer 001" och innehåller aldrig tidigare utgivet solomaterial som demon till "London is burning" - bland det sista artisten spelade in innan sin död 2002 - och en version från 1975 till The 101ers-låten "Letsgetabitarockin" som sedan medverkade på plattan "Elgin avenue breakdown" 1981.

"Joe Strummer 001" innehåller även guldkorn som Strummers första samarbete med The Clash-kollegan Mick Jones efter att punkbandet slipprats.

Musikern Joe Strummer, eller John Graham Mellor som britten egentligen hette, föddes 1952 och avled 2002, 50 år gammal. Artisten är främst känd som gitarrist, sångare och låtskrivare i The Clash, men spelade även i band som The Mescaleros och The 101ers.