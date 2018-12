The Cure släpper snart nya albumet

Den brittiska rockgruppen The Cures nya album är inte långt borta, skriver Billboard.

Det avslöjar bandets sångare och frontman Robert Smith i det amerikanska radioprogrammet "Feedback".

– Jag har lyssnat på några av de här nya banden och träffat så många av dem att det har inspirerat mig att göra något nytt. Om cirka sex veckor gör vi klart vårt första album på mer än ett decennium, säger han enligt Billboard.

The Cure, som firar 40 i år, slog igenom kommersiellt med "Kiss me, kiss me, kiss me" 1987. Senaste skivan, "4:13 Dream", kom 2008.

I dagarna stod det klart att bandet tar plats i Rock & Roll Hall of Fame i vår.