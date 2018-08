The Jesus and Mary Chain går in i studion

Indiebandet The Jesus and Mary Chain bekräftar att ett nytt album är på väg, rapporterar Consequence of sound.

När bandets höstturné tillsammans med Nine Inch Nails är klar den 12 december är det dags för bandmedlemmarna att åter kliva in i studion.

– Vi arbetar bäst med en deadline eftersom vi är de lataste personerna du kan föreställa dig, säger sångaren Jim Reid.

Men exakt när The Jesus and Mary Chain nya album väntas ges ut är i dagsläget inte klart.

Det skotska bandet bildades 1984 i utkanten av Glasgow av bröderna Jim och William Reid. Samma år kom debutsingeln "Upside down" och året därpå släpptes den första plattan "Psychocandy". Genom åren har bandet släppt sju album, varav det senaste "Damage and joy" gavs ut förra året. Bland bandets hittar finns låtar som "Just like honey" och "April skies".