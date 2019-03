The Prodigy-sångaren Keith Flint är död, rapporterar den brittiska nyhetsbyrån Press Association. Han blev 49 år gammal.

Polisen misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallet.

– Det är jättehemskt och väldigt tråkigt. Hans arv med Prodigy lever kvar och hörs väldigt tydligt i dagens popmusik, säger musikjournalisten Annah Björk och fortsätter:

– För mig var Prodigy en viktig inkörsport på 1990-talet till ravemusiken och ravemodet.

Gruppen släppte sitt senaste album den 2 november förra året. "No tourist" blev därmed uppföljare till 2015 års "The day is my enemy".

The Prodigy har en nästan 30 år lång historia bakom sig och är bland annat kända för 90-talslåtarna "Firestarter", "Smack my bitch up" och "Breathe".