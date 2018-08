The Temptations musikal till Broadway

Den legendariska soulgruppen The Temptations framgångssaga omarbetades till en musikal redan 2017 - som nästa år når Broadway, rapporterar Rolling Stone.

Musikalen, med titeln "Ainâ??t too proud - the life and times of the Temptations" är regisserad av Des McAnuff och har hittills visats i Kalifornien och Washington.

När musikalen når Broadway tolkas bandmedlemmarna Otis Williams av Derrick Baskin, Paul Williams av James Harkness, Melvin Franklin av Jawan M. Jackson, Eddie Kendricks av Jeremy Pope och David Ruffin av Ephraim Sykes.

Att göra musikaler med välkända populärkulturella låtskatter har blivit trendigt noterar New York Times. Bland annat spelas som bäst musikaler baserade på musik av Tina Turner, Alanis Morissette och The Go-Go's.