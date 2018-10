Topplistorna: Ingrosso kvar som etta

Album:

1. (1) Benjamin Ingrosso: "Identification"

2. (3) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (4) Eminem: "Kamikaze"

4. (8) Molly Sandén: "Större"

5. (Ny) Twenty One Pilots: "Trench"

6. (6) XXXTentacion: "?"

7. (11) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"

8. (10) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

9. (14) Ed Sheeran "Divide"

10. (15) XXXTentacion: "17"

11. (13) Avicii: "Avici (01)"

12. (17) Fricky: "Aqua aura"

13. (21) The Chainsmokers: "Sick boy... this feeling"

14. (Ny) Roxette: "Look sharp! (30th anniversary edition)"

15. (12) Felix Sandman: "Emotions"

16. (16) Hov1: "Hov1"

17. (19) Drake: "Scorpion"

18. (18) Ariana Grande: "Sweetener"

19. (Ny) Behemoth: "I loved you at your darkest"

20. (22) Imagine Dragons: "Evolve"

Singlar:

1. (1) Ava Max: "Sweet but psycho"

2. (2) Dean Lewis: "Be alright"

3. (3) Lil Peep och XXXTentacion: "Falling down"

4. (6) Marshmello & Bastille: "Happier"

5. (4) Kanye West & Lil Pump: "I love it"

6. (5) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

7. (7) Calvin Harris & Sam Smith: "Promises"

8. (Ny) Asme: "No mercy"

9. (8) Benjamin Ingrosso: "Behave"

10. (14) DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B: "Taki taki"

11. (17) Lukas Graham: "Love someone"

12. (10) Benny Blanco, Halsey & Khalid: "Eastside"

13. (12) Juice Wrld: "Lucid dreams"

14. (9) Hov1: "Auf wiedersehen"

15. (46) Molly Sandén: "Sand"

16. (13) Molly Sandén: "Kär i din kärlek"

17. (16) Khalid: "Better"

18. (19) Alan Walker & Sophia Somajo: "Diamond heart"

19. (63) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

20. (15) Sandro Cavazza & P3GI-13: "High with somebody"

Källa: Grammofonleverantörernas förening