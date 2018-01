Topplistorna: Sheeran åter i topp

Album:

1. (6) Ed Sheeran: "Divide"

2. (2) Eminem: "Revival"

3. (10) Avicii: "Avici"

4. (5) Chris Kläfford: "Treading water ep"

5. (13) Imagine Dragons: "Evolve"

6. (9) Post Malone: "Stoney"

7. (11) Sam Smith: "The thrill of it all"

8. (12) Hov1: "Hov1"

9. (4) Benny Andersson: "Piano"

10. (1) Lasse Stefanz: "Country winter party"

11. (19) Zara Larsson: "So good"

12. (21) Uno Svenningsson: "Så mycket bättre 2017: Tolkningarna"

13. (26) Maroon 5: "Red pill blues"

14. (52) The Chainsmokers: "Memories... do not open"

15 (22) XXXtentacion: "17"

16. (Åter) DJ Khaled: "Grateful"

17. (30): "Kygo: "Kids in love"

18. (28) Oskar Linnros: "Väntar på en ängel"

19. (33) G-Eazy: "The beautiful & damned"

20 (29) Lil Peep: "Come over when you're sober (part one)"

Singlar:

1. (2) Ed Sheeran & Beyoncé: "Perfect duet"

2. (3) Eminem featuring Ed Sheeran: "River"

3. (12) Post Malone featuring 21 Savage: "Rockstar"

4. (47) Ed Sheeran: "Shape of you"

5. (66) Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber: "Despacito (Remix)"

6. (51) Kaliffa: "Helt seriöst"

7. (40) Alan Walker, Noah Cyrus & Digital Farm Animals: "All falls down"

8. (31) NF: "Let you down"

9. (62) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

10. (34) Zayn featuring Sia: "Dusk till dawn"

11. (49) Dua Lipa: "New rules"

12. (43) Selena Gomez & Marshmello: "Wolves"

13. (36) Camila Cabello featuring Young Thug: "Havana"

14. (82) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

15. (28) Hov1 featuring Jireel: "Pari"

16. (27) Chris Kläfford: "Treading water"

17. (56) Maroon 5 featuring SZA: "What lovers do"

18. (44) Marshmello featuring Khalid: "Silence"

19. (50): Kygo featuring Justin Jesso: "Stargazing"

20. (Åter) The Chainsmokers & Coldplay: "Something just like this"

Källa: GLF