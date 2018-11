Topplistorna: Stors TV4-tolkning klättrar

Artisten Stor tolkade Linnea Henrikssons låt "Säga mig" på bästa sändningstid i TV4 för ett par veckor sedan. Nu klättrar låten upp till plats fyra på singellistan och därmed är årets första "Så mycket bättre"-hit ett faktum. The Beatles deluxeutgåva av "The white album" gavs ut lagom till skivans 50-årsjubileum förra veckan och går direkt in som etta på albumlistan.

1. (Åt) The Beatles "White album"

2. (Ny) Imagine Dragons "Origins"

3. (Ny) Lil Peep "Come over when you're sober pt. 2"

4. (3) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

5. (1) Robyn: "Honey"

6. (7) Molly Sandén: "Större"

7. (5) Lukas Graham: "3 (The purple album)"

8. (8) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

9. (10) XXXTentacion: "?"

10. (14) XXXTentacion: "17"

11. (4) Benjamin Ingrosso: "Identification"

12. (13) Avicii: "Avici (01)"

13. (25) Billie Eilish "Don't smile at me"

14. (15) Eminem "Kamikaze"

15. (9) Khalid "Sun city"

16. (17) Fricky "Aqua aura"

17. (Ny) Muse "Simulation theory"

18. (26) Ariana Grande "Sweetener"

19. (19) Juice Wrld "Goodbye & good riddance"

20. (Ny) Casanovas "Vi lever här och nu"

Singlar:

1. (1) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

2. (2) Ava Max: "Sweet but psycho"

3. (18) Ariana Grande: "Thank u, next"

4. (19) Stor featuring Jireel: "Säga mig"

5. (3) Zara Larsson: "Ruin my life"

6. (3) Kygo featuring Sandro Cavazza: "Happy now"

7. (4) Dean Lewis: "Be alright"

8. (6) Victor Leksell: "Tappat"

9. (7) Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

10. (13) Lady Gaga: "Always remember us this way"

11. (10) Lukas Graham: "Love someone"

12. (11) Alan Walker & Sophia Somajo: "Diamond heart"

13. (9) XXXTentacion & Lil Pump featuring Maluma & Swae Lee: "Arms around you"

14. (8) Post Malone & Swae Lee: "Sunflower"

15. (17) Billy Eilish: "When the party's over"

16. (12) Marshmello & Bastille: "Happier"

17. (Ny) Imagine Dragons "Bad liar"

18. (7) DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B: "Taki taki"

19. (16) Kodak Black featuring Travis Scott & Offset: "Zeze"

20. (15) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

Källa: Grammofonleverantörernas förening