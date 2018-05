Ulla Sallert är död

Sångerskan och skådespelaren Ulla Sallert har avlidit efter en kort tids sjukdom, uppger hennes dotter Thérèse von Lampe för TT.

Sallert var på 1940- och 50-talet en av Sveriges mest anlitade musikalstjärnor och spelade i uppsättningar som "Oklahoma", "Annie get your gun", "Pacific" och "Guys and dolls", de flesta på Oscarsteatern i Stockholm.

1964 spelade hon huvudrollen i uruppförandet av "Ben Franklin in Paris" på Broadway i New York och blev den enda svensk som har fått en Broadwaymusikal specialskriven för sig.

Sallert utbildade sig på Musikaliska Akademien och planerade att bli operasångerska, men efter sin examen 1943 blev hon snart specialiserad på operett och musikal.

Hon hade också flera filmroller och spelade bland annat tant Hulda i "Nils Karlsson Pyssling" från 1990.

Ulla Sallert blev 95 år gammal.