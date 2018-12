"Umbrella academy" får premiär i februari

Superhjälteserien "The umbrella academy" får premiär den 15 februari på Netflix över hela världen, skriver Variety. Produktionen inrymmer stora skådespelarnamn som Ellen Page och Tom Hooper, men också r'n'b-artisten Mary J Blige.

"The umbrella academy" baseras på serietidningen med samma namn, skriven av tidigare My Chemical Romance-sångaren Gerard Way och illustrerad av Gabriel Bá. I skådespelad Netflix-version resulterar det i tio timslånga avsnitt. Handlingen kretsar kring en mystisk händelse 1989, då sex föräldralösa barn adopteras av miljardären "The monocle", som förbereder sina arvingar för att rädda världen. De växer upp och blir superhjältekonstellationen "The umbrella academy".