"Us" på väg mot skräckfilmsrekord i USA

Jordan Peeles senaste rysare "Us" ser enligt flera uppskattningar ut att spela in nära 67 miljoner dollar under öppningshelgen i USA, rapporterar The Wire.

Det skulle innebära en fördubbling jämfört med regissörens förra film, den hyllade "Get out", som drog in 33 miljoner dollar den första helgen den gick upp på bio 2017.

Det är också nytt rekord för en originalskräckfilm. Det nuvarande rekordet innehas av John Krasinskis "A quiet place" från 2018, som spelade in 50,2 miljoner första helgen. Ett rekord som nu ser ut att vara på väg att slås av Peeles läskiga heminvasionshistoria.

"Us" handlar om en familj som hotas av okända inkräktare som ser ut precis som de själva. I rollerna syns bland andra Lupita Nyong'o, Elizabeth Banks och Winston Duke.

Filmen hade svensk premiär den 22 mars.