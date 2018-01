Världens kritiker hyllar First Aid Kit

First Aid Kits nya album "Ruins" hyllas av recensenter runt om i världen. Den brittiska musiktidningen NME skriver att systrarna Söderberg låter "mer kraftfulla än någonsin" och delar ut betyget 4 av 5. Även brittiska dagstidningar som The Telegraph och The Guardian delar ut näst högs betyg till "Ruins".

Även i USA får First Aid Kit positiva recensioner, även om betygen är aningen mer blygsamma. Magasinet Rollig Stone skriver att "Ruins" är som "en Sergio Leone-film med Lana Del Rey i huvudrollen" och sätter betyget 3,5 av 5. Inflytelserika musiksajten Pitchfork skriver att Johanna och Klara Söderbergs röster "kompletterar varandra så naturligt och så graciöst att det är lätt att glömma hur mycket hantverk det finns i låtarna". Betyget blir dock "bara" 6,4 på en tiogradig skala.

Hemma i Sverige har "Ruins" hyllats unisont under de senaste dagarna. Skivan har fått näst högsta betyg i bland annat Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Göteborgs-Posten.