Village People klara för Stockholm Pride

Village People, bandet bakom superhiten "YMCA", kommer till Pridefestivalen i Stockholm. Discogruppen hade sin storhetsperiod i slutet av 70-talet och har sålt över 85 miljoner album och singlar.

"Den här bokningen gjordes med så mycket glädje, jag ser fram emot att se hela parken dansa till 'YMCA'. Mitt mål med festivalen är ju att få folk att känna kärlek och fjärilar i magen och jag tror att den känslan kommer att infinna sig med deras konsert i parken," säger scenproducent Gunn Lundemo i ett pressmeddelande.

Village People debuterade 1977 och har släppt låtar som "Macho man", "In the navy" och "Go west". Gruppen är känd för att varje medlem har en speciell utstyrsel, som cowboy, indian, byggnadsarbetare och soldat. Frontfiguren Victor Willis är till exempel utklädd till en hjälmprydd polis. Medlemmarna blev 1970- och 80-talets stora gayikoner.

Village People spelar på Stockholm Pride fredagen den 2 augusti.