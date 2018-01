Williams svarar på Wahlbergs donation

"I dag handlar det inte om mig. Mina kvinnliga skådespelarkollegor stod vid min sida och stod upp för mig, mina aktivistvänner lärde mig att använda min röst, och de mest mäktiga ansvariga männen, de lyssnade och agerade", skriver Michelle Williams bland annat i uttalandet.

För ett par dagar sedan publicerade USA Today uppgifter om att Mark Wahlberg ska ha fått 1,5 miljoner dollar (motsvarande cirka 12 miljoner kronor) i betalning för att spela in sina scener i filmen "All the money in the world" på nytt, medan hans motspelare Michelle Williams ska ha fått runt 1 000 dollar.

På lördagen meddelade Mark Wahlberg att han donerar 1,5 miljoner dollar till Time's up rättshjälpsfond i Michelle Williams namn. Hans agentur William Morris Endeavor (WME) ska i sin tur skänka 500 000 dollar.

"I dag är en av de mest oförglömliga dagarna i mitt liv tack vare Mark Wahlberg, WME och en grupp kvinnor och män som har del i den här prestationen", skriver Michelle Williams enligt Deadline.