Wiz Khalifa anklagas för plagiat

Rapparen Wiz Khalifa anklagas för att ha stulit merparten av sin hit "Most of us" från 2016. En annan rappare, Cymple Man, har lämnat in en stämningsansökan där han hävdar att låten i väsentliga delar är samma som hans egen låt med samma namn från 2010.

I stämningsansökan skriver Cymple Man att Khalifa fick en demo med låten för eventuella framtida samarbeten men i stället använde en del av texten, verserna och refrängen i sin egen låt utan att tillstånd och utan att betala royalties.

"Most of us" finns med på Khalifas självbetitlade album från 2016. Låten klättrade till plats sex på Billboardlistan och videon har setts över 30 miljoner gånger på Youtube.

Varken Wiz Khalifa eller hans skivbolag har kommenterat anklagelserna.