Wu-Tang Clan spelar in nytt album

Den amerikanska rapgruppen Wu-Tang Clan jobbar på ett nytt album, skriver NME.

Det avslöjar skivbolagsbossen Steven Rifkind, som på Instagram delat en bild på en lista över pågående projekt där punkt nummer ett lyder "Wu-Tang-album".

Senast de ikoniska Staten Island-rapparna släppte nytt var 2015 med skivan "Once upon a time in Shaolin".

Den 24 maj spelar Wu-Tang Clan på Skansen i Stockholm tillsammans med Public Enemy och De La Soul.