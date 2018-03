MP-kritik mot finansministerns tiggeriutspel

Finansministern tror ändå inte att ett nationellt tiggeriförbud är vägen framåt.

– Jag är inte säker på att det är det bästa förslaget. Det är inte självklart att polisen ska lägga väldigt mycket resurser på att hindra människor från att sitta utanför Ica och be om hjälp när vi har brist på polisresurser, sade hon under riksdagens frågestund.

Hon svarade på en fråga från Adam Marttinen (SD) om varför regeringen inte har föreslagit ett nationellt tiggeriförbud.

Oacceptabelt

Magdalena Andersson sade att "tiggeri inte är något som kan accepteras i den svenska gatubilden" och att ingen människa ska behöva tigga för sin försörjning. Men ansvaret för personerna det handlar om ligger i första hand hos regimerna i deras hemländer. Hon påminde också om att regeringen har skrivit avtal med personers hemländer för att minska tiggeri i Sverige.

En åtgärd kan vara, som de styrande i Eskilstuna vill, att lokalt kräva tillstånd för den som vill tigga, enligt Andersson. Men det viktigaste av allt är att de som ger pengar tänker igenom gärningen.

– Alla som ger till tiggare ska veta att man riskerar att bidra till människohandel, vi har sett förskräckliga exempel på hur människor utnyttjas, sade finansministern.

Utspelet har fått regeringskollegan Miljöpartiet att reagera kraftfullt och lett till "rejält dålig stämning" i regeringen, rapporterar Aftonbladet.

En som öppet går ut med sina känslor är Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Maria Ferm. Hon skriver på Facebook:

"Att be människor att inte hjälpa de som är mest utsatta är att blunda för verkligheten och ett tecken på att iskylan har trängt in långt in i den politiska debatten".

Även klimatministern och språkröret Isabella Lövin (MP) reagerar och skriver på Twitter att det aldrig är "fel att hjälpa den som sträcker ut en hand".

Slutat ge

Statsminister Stefan Löfven (S) uttrycker sig försiktigare än Magdalena Andersson, men säger att han själv har slutat att ge pengar till tiggare sedan en tid tillbaka. I stället ger han regelbundet till en organisation som hjälper på plats i Rumänien och Bulgarien.

I likhet med Magdalena Andersson tycker han att den modell som Eskilstuna nu vill testa låter intressant. Och han ser gärna lokala initiativ.

– Det är intressant att de prövar det. Vi har inget förslag på ett nationellt tiggeriförbud, dels skulle det ta resurser från polisen och det kan lätt bli ett slag i luften. Men om kommunerna prövar egna sätt, tycker jag att det är bra att vi provar och ser hur det fungerar, så att vi utvecklar metoder, säger Stefan Löfven.