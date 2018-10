Aspens genuppsättning är kartlagd

Det tog en forskargrupp från flera länder nästan tio år, men nu är det klart. Aspens genom, arvsmassa, är kartlagd.

Forskarna har studerat en asp som växer på Umeå universitets campus.

"Den största utmaningen i arbetet, förutom att projektet inte haft någon långsiktig budget, har varit att få ordning på de delar av genomet som inte består av gener", säger Nathaniel Street, universitetslektor vid Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

"Vi kunde till exempel i våras visa vilken gen som verkar vara den viktigaste för aspens anpassning till vårt nordiska klimat", säger Pär Ingvarsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, i pressmeddelandet.

Kartläggningen presenteras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

I arbetet med att kartlägga aspens arvsmassa har 27 forskare från sex länder deltagit. Förutom Sverige är det forskare från Belgien, England, Italien, Norge och Sydkorea.