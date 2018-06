Brist på TBE-vaccin runt om i landet

I fjol anmäldes 391 fall av TBE i Sverige, en ökning med 62 procent jämfört med 2016. Detta har gjort att många vill vaccinera sig mot den fästingburna virussmittan i år.

– Efterfrågan är större än man kunnat tänka sig. Redan nu i juni är det dubbelt så många som vaccinerat sig som det var under hela förra året, säger Eva Lindhusen Lindé, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Det har lett till att vaccinet är slut hos ett av de två företag som levererar vaccin till Sverige. Vaccinet förväntas vara restnoterat hos företaget åtminstone till början av juli.

Nya områden

– Man har missbedömt efterfrågan. Främst beror det nog på ökningen förra året och uppmärksamheten i media. Men det fina vädret kan också spela in, då folk tänker sig att de ska vara ute mer då, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Att viruset har spritts till nya områden tror hon kan vara ytterligare en orsak till ökningen. En annan anledning till att efterfrågan ökat i år kan vara att åldern då man rekommenderas ta en extra dos vaccin har sänkts från 60 till 50 år.

"Tagna på sängen"

I Kalmar län har man i år för första gången gått ut med rekommendationer om att vaccinera sig.

– Vi har sett en väldigt stor efterfrågan i år och lagt in extra mottagningar under kvällar och helger för att kunna möta den efterfrågan. Men nu har vi fått ställa in bokade tider på grund av att vi har slut på vaccin, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Kalmar län.

Hon säger att hon redan inför årets vaccinationer trodde att fler skulle vaccinera sig, och att hon därför hade kontakt med bolaget som levererar vaccinet för att försäkra sig om att de hade så att det räckte.

– De sa att de skulle kunna möta efterfrågan. Men jag tror att alla blev tagna på sängen över hur stor efterfrågan det varit, både i Sverige och internationellt, säger Labbé Sandelin.